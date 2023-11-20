Венесуэла собирается вернуть под свой контроль спорную с Гайаной территорию

Венесуэла заявила о намерении вернуть спорную с Гайаной территорию к западу от реки Эссекибо. Как сообщает газета «Известия», об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

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Спор вокруг Гайана-Эссекибо продолжается уже около 200 лет. Во время существования испанских колоний на территории Латинской Америки зона находилась под властью испанцев. В 1819 году отвоевавшие независимость территории, на которых сейчас находятся Колумбия, Венесуэла, Эквадор и Панама, образовали государство Великая Колумбия — оно просуществовало до 1831 года. Его ослабление позволило Гвиане, на тот момент британской колонии, взять под контроль территорию к западу от реки Эссекибо. Позднее выяснилось, что она богата ресурсами.

В последующие столетия Венесуэла пыталась добиться контроля над спорной зоной через международные суды, однако не добилась успеха. В сентябре этого года, когда Каракас назвал незаконным тендер на нефтяные блоки в акватории, который организовывает правительство Гайаны, конфликт вспыхнул с новой силой.

В начале ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна начинает кампанию по включению региона в свой состав. Он назначил на 3 декабря консультативный референдум о будущем этой зоны, а Гайана подала иск в Международный суд ООН, чтобы отстоять свои права.

Иван Хиль Пинто подчеркнул, что Каракас настаивает на проведении переговоров в рамках Женевского соглашения, а также на отказе Гайаны от своего «голода до нефти и до энергии», который вызван американскими компаниями.

«Призыв к проведению референдума 3 декабря — это призыв к национальному единству именно в этот важный момент, когда речь идет о восстановлении законности и международного публичного права», — заявил глава МИД страны.