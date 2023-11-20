Украина готова судиться с Польшей из-за закрытия погранпунктов

Украинские власти готовятся к подаче исков в суд для возмещения ущерба в связи с блокировкой пунктов пропуска на границе с Польшей. С таким заявлением выступил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) страны Владимир Балин, передает агентство «Украинформ».

Напомним, что блокировка произошла из-за забастовок польских перевозчиков.

По словам Балина, юристам в Польше, которые защищают украинские интересы, необходимо максимально оперативно урегулировать данный вопрос. Им нужно приложить все усилия для того, чтобы работа пропускных пунктов возобновилась, добавил он.

Кроме того, собеседник отметил, что юристы должны выяснить, кто заплатит украинской стороне за убытки.

Сейчас властями готовятся иски к забастовщикам.

Ранее на Украине указали на перебои с поставками в связи с проблемами на границе с Польшей.

Из-за текущей ситуации могут возникнуть задержки поставок товаров с кодами 1-24 КВЭД (мяса, рыбы, молока, цитрусовых, алкоголя, кондитерских изделий).