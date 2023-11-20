Пока вы спали: первое заявление нового главы Аргентины и меры Швейцарии против РФ

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Милей сделал первое заявление после избрания на пост президента Аргентины

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В Аргентине крайне правый политик Хавьер Милей, который победил на выборах президента страны, сделал первое заявление после своего избрания, сообщает «Вечерняя Москва».

Он пообещал работать со всеми странами «свободного мира».

«Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — сказал глава государства.

Политик также оценил ситуацию в Аргентине как критическую.

Раскрыты планы Швейцарии по поводу нового пакета санкций против России

Швейцария может присоединиться к 12-му пакету ограничительных мер Евросоюза против России, сообщают «Известия».

При этом в госсекретариате Швейцарии по экономике заявили, что в каждом конкретном случае правительство решает, должен ли Берн применять введенные ЕС санкции полностью, частично или вообще отвергнуть их.

Как заявил источник издания, присоединение к ограничениям против Москвы негативно отражается не столько на экономике, сколько на имидже Швейцарии.

Посол в Аргентине прокомментировал победу противника сотрудничества с Россией

Москва рассчитывает, что новый президент Аргентины Хавьер Милей сохранит приверженность многополярности, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление российского посла в этой стране Дмитрия Феоктистова.

По словам дипломата, Россия рассчитывает на приумножение дружбы с Буэнос-Айресом, надеется на укрепление сотрудничества при новом правительстве, готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры.

По итогам подсчета 86,59 процента бюллетеней противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с РФ, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов.

В Финляндии заявили о частичном успехе ограничений на границе с Россией

Решение Финляндии закрыть часть пропускных пунктов на российской границе имело частичный успех, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление главы МВД страны Мари Рантанен.

По ее словам, власти готовят новые меры.

«Как было замечено, активность переместилась с закрытых пограничных пунктов в другие места. Власти [России] активно направляют прибывших на границу», — сказала дипломат.

По ее словам, решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе пока не принималось, все будет озвучено после рассмотрения предложений.

Средства ПВО отразили атаку беспилотника в городском округе Электросталь

Московский мэр Сергей Собянин заявил о предотвращении атаки беспилотника Вооруженных сил Украины, который направлялся на Москву, сообщает RT.

Атака была отражена силами ПВО в городском округе Электросталь.