Поклонник Трампа и борец с абортами: что известно о новом президенте Аргентины

На выборах президента Аргентины побеждает депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии, следует из данных подсчета 86,59% голосов. URA.RU приводит всю информацию, которая известна о новом лидере страны.

Хавьер Милей родился 22 октября 1970 года. По его словам, в детстве с ним жестоко обходились родители. Он не общался с ними уже несколько лет, однако они посещали его последние публичные выступления.

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Сестра Карина является для Милея самым близким человеком. У политика нет жены и детей.

Еще в юном возрасте он решил получить образование экономиста, поскольку наблюдал за кризисом в стране.

Лучшие друзья Милея — его собаки, он называет их своими детьми. Все питомцы названы в честь известных экономистов.

Милей начал свой путь в политике, присоединившись к Либертарианской партии в 2019 году. С 2021 года он был депутатом Аргентины.

Политик часто выступал на телевидении и мероприятиях в роли экономиста, благодаря чему завоевал доверие многих людей, которые стали его сторонниками.

На одно из мероприятий Милей прибыл с бензопилой в руках, что вызвало резонанс в соцсетях. Такой поступок стал символом того, как он расправится с политической ситуацией, сложившейся в Аргентине, снизит государственные расходы и поборет инфляцию.

Милей — поклонник экс-президента США Дональда Трампа, выступает против абортов и полового воспитания в школах, за свободное ношение оружия и легализацию продажи человеческих органов. Он выступает за то, чтобы Аргентина во внешней политике ориентировалась на США.

Милей идентифицирует себя как либеральный либертарианец, придерживающийся в частности монархистских и анархо-капиталистических принципов. Политик обещает провести экономическую шоковую терапию, поскольку у него есть планы упразднить Центральный банк Аргентины, что приведет к долларизации экономики. Кроме того, в его планы входит значительно сократить государственный аппарат.

Милей решительно выступает против абортов — даже в случаях изнасилования. Ранее Милей предложил провести референдум по пересмотру закона 2020 года (законопроект о добровольном прерывании беременности), который легализует аборты.

Он поддерживает гражданское владение огнестрельным оружием, предлагает легализовать продажу человеческих органов. По словам Милея, в Аргентине есть много людей, которые ждут донорских органов, поэтому необходимо искать рыночные механизмы, чтобы решить эту проблему.