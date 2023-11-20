В Аргентине заявили о планах разорвать связи с Китаем и Бразилией

Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино заявила, что страна прекратит взаимодействие с правительствами Китая и Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы перестанем взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая», — отметила она в ответ на вопрос, будет ли Аргентина поощрять экспорт и импорт с этими странами.

В настоящее время КНР и Бразилия являются основными торговыми партнерами Аргентины.

По итогам подсчета 86,59 процента бюллетеней противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов.