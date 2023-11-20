Трамп поздравил Милея с победой фразой из своего предвыборного лозунга

Экс-президент США Дональд Трамп поздравил Хавьера Милея с победой на президентских выборах в Аргентине. Он написал об этом в соцсети Truth Social, использовав фразу, которая стала символом его предвыборной кампании в 2016 году.

«Я очень горжусь вами. Вы измените свою страну и снова сделаете Аргентину великой!» — заявил американский политик.

Фраза перекликается со слоганом Make America Great Again (MAGA) («Сделать Америку снова великой») — политическим лозунгом самого Трампа.

Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав 55,95 процента голосов.