Рейтинг правительства Японии рухнул до рекордно низкого уровня и достиг 24 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Иомиури».

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Уровень неодобрения составил 62 процента. По данным исследователей, недовольство экономическими мерами правительства и последовательные отставки ведущих политиков ускорили падение рейтингов.

Отмечается, что 62 процента респондентов хотят видеть премьер-министра Японии Фумио Кисиды на посту только до окончания срока полномочий, 33 процента ожидают его немедленной замены и лишь 11 процентов хотели бы видеть его в роли лидера страны «как можно дольше».