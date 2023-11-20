Президент Колумбии назвал печальными итоги выборов в Аргентине

Глава Колумбии Густаво Петро назвал победу Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки, сообщает РИА Новости.

По его словам, правая идеология не может ответить на стоящие вызовы.

«У неолиберализма больше нет предложений для общества, он не может ответить на текущие проблемы человечества», — заявил колумбийский лидер.