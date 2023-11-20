Президент Колумбии назвал печальными итоги выборов в Аргентине

Глава Колумбии Густаво Петро назвал победу Хавьера Милея на выборах президента в Аргентине печальной для Латинской Америки, сообщает РИА Новости.

Президент Колумбии назвал печальными итоги выборов в Аргентине
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По его словам, правая идеология не может ответить на стоящие вызовы.

«У неолиберализма больше нет предложений для общества, он не может ответить на текущие проблемы человечества», — заявил колумбийский лидер.

В Аргентине победителем на выборах назван противник вступления страны в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей. Об этом заявил его соперник Серхио Масса, который признал свое поражение.

Противник вступления в БРИКС победил на президентских выборах в Аргентине

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