СМИ: среди захваченного в Красном море хуситами экипажа судна есть украинцы

Экипаж захваченного йеменской группировкой «Ансар Алла» (хуситы) судна Galaxy Leader британской компании состоит из 25 граждан Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии, сообщает Киодо со ссылкой на компанию-оператора судна.