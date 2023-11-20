СМИ: среди захваченного в Красном море хуситами экипажа судна есть украинцы
Экипаж захваченного йеменской группировкой «Ансар Алла» (хуситы) судна Galaxy Leader британской компании состоит из 25 граждан Болгарии, Украины, Филиппин, Мексики и Румынии, сообщает Киодо со ссылкой на компанию-оператора судна.
Им является японская Nippon Yusen. Компания уведомила министерство транспорта Японии о захвате грузового судна, которым она управляла.
Корабль Galaxy Leader эксплуатировался как автоперевозчик.
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