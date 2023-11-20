Противник вступления в БРИКС победил на президентских выборах в Аргентине
В Аргентине победителем на выборах главы государства стал противник вступления Аргентины в БРИКС, крайне правый политик Хавьер Милей, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его соперника Серхио Массы, который признал свое поражение.
«Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он — президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие 4 года», — заявил проигравший.
Это Масса сделал до объявления официальных результатов голосования по выборам президента.
Согласно итогам подсчета 86,59% голосов, Милей победил на выборах президента, набрав 55,95% голосов. У его соперника Серхио Массы 44,04%.
Рамблер: главные новости