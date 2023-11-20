Раскрыты планы Швейцарии по поводу нового пакета санкций против России

Швейцария может присоединиться к 12-му пакету санкций Евросоюза. Об этом «Известиям» заявил источник, знакомый с ситуацией.

При этом в госсекретариате Швейцарии по экономике подчеркивают, что в каждом конкретном случае правительство страны решает, должен ли Берн применять введенные ЕС ограничения полностью, частично или вообще отвергнуть их.

Как уточняется, швейцарское правительство может принять любое решение, но в Берне предполагают, что страна, вероятнее всего, вновь присоединится к большей части рестрикций ЕС. Ранее Швейцария уже присоединилась ко всем 11 пакетам санкций.

Однако, как рассказал собеседник издания, присоединение к антироссийским ограничениям пагубно отражается не столько на экономике, сколько на имидже страны. Нейтралитет, давно ставший визитной карточкой Швейцарии, в прошлом году дал большую трещину, что признается даже местными политиками.

«Многие уже понимают, что как политически, так и экономически Швейцария уже не та, какой была на протяжении предыдущих десятилетий», — отметил эксперт.

По его словам, решения уже «сказались на имидже Швейцарии, и политическим партиям хочется его обелить и восстановить». При этом, как предположил эксперт, Берн вряд ли станет присоединяться к санкциям, направленным на раскрытие банковской тайны или конфискацию активов.

Ранее сообщалось, что согласование 12-го пакета антироссийских санкций ЕС займет длительное время. Об этом рассказал источник одного из государств из Совета ЕС по итогам прошедшей дискуссии постоянных представителей стран сообщества.