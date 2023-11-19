Bloomberg: украинские беженцы массово уезжают из Канады

Украинские беженцы начали массово покидать Канаду, пишет Bloomberg.

Украинские беженцы начали массово уезжать из Канады
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Причина заключается в высокой стоимости жизни в стране.

Многие украинцы при этом возвращаются не домой, а просто в Европу. Беженцы говорят, что там жить дешевле и привычнее.

Канада приняла около 200 тысяч украинцев. Многие жалуются на очень дорогую аренду и продукты питания. Работу беженцам получить трудно.

Стоимость аренды жилья в Канаде достигла рекордных 2149 канадских долларов. В Торонто аренда может достигать даже 2614 канадских долларов, что практически равно доходу человека, работающего за минимальную заработную плату после вычета налогов.