Украинские беженцы начали массово уезжать из Канады

Украинские беженцы начали массово покидать Канаду, пишет Bloomberg.

Причина заключается в высокой стоимости жизни в стране.

Многие украинцы при этом возвращаются не домой, а просто в Европу. Беженцы говорят, что там жить дешевле и привычнее.

Канада приняла около 200 тысяч украинцев. Многие жалуются на очень дорогую аренду и продукты питания. Работу беженцам получить трудно.