Украинские беженцы начали массово уезжать из Канады

Bloomberg: украинские беженцы массово уезжают из Канады
Причина заключается в высокой стоимости жизни в стране.
Многие украинцы при этом возвращаются не домой, а просто в Европу. Беженцы говорят, что там жить дешевле и привычнее.
Канада приняла около 200 тысяч украинцев. Многие жалуются на очень дорогую аренду и продукты питания. Работу беженцам получить трудно.
Стоимость аренды жилья в Канаде достигла рекордных 2149 канадских долларов. В Торонто аренда может достигать даже 2614 канадских долларов, что практически равно доходу человека, работающего за минимальную заработную плату после вычета налогов.