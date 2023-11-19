Макрон указал Нетаньяху на большое число жертв среди мирных жителей Газы

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху указал на слишком большое число жертв среди мирных жителей сектора Газа в ходе военной операции израильской армии. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Президент Франции обратил внимание премьер-министра Израиля на гуманитарные риски и чрезмерное число жертв среди гражданского населения в результате военных операций, проводимых в секторе Газа. Он напомнил ему об абсолютной необходимости различать террористов и местных жителей, обеспечивая эффективную защиту гражданских лиц", - гласит коммюнике.

Макрон выразил обеспокоенность "ростом насилия в отношении мирных палестинцев" на Западном берегу реки Иордан, осудив такие действия.

"Он настоятельно указал на необходимость приложить все усилия для предотвращения распространения подобных актов насилия", - сообщили в Елисейском дворце.

Также глава государства вновь заявил о важности недопущения разрастания этого конфликта, в частности на Ливан. Он рассказал о своих последних контактах с руководством Ливана, а также о том, что попросил Иран и "аффилированные с ним силы, включая [шиитскую организацию] "Хезболлах",держаться в стороне от конфликта".