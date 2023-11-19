На Украине начались перебои с доставкой товаров

Перебои с доставкой различных групп товаров начались у украинских заказчиков вследствие блокировки пунктов пропуска со стороны Польши. Об этом говорится в обзорном материале украинского издания "Страна".

Большинство служб доставки предупреждают, что оговоренные ранее сроки не действуют, и не берутся назвать точные даты. Такие же заявления делают в крупнейшем операторе Украины, оказывающем услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, "Новая почта". На перебои с доставкой жалуются промышленники, фармацевты и заправщики, отмечает издание.

СМИ приводит статистику "Укртрансбезопасности". Согласно ей, на границе с Польшей по состоянию на 19 ноября на пропускном пункте "Ягодин - Дорогуск" в очереди стояли больше 2,3 тыс. машин, за сутки границу прошли только 11 фур. На пропускном пункте "Рава-Русская - Гребенне" в очереди около 1,3 тыс. фур, за сутки прошла 71 машина. На пункте "Краковец - Корчева" в очереди около 3,5 тыс. фур, за сутки проехал 261 большегруз. На пункте "Шегени - Медика", на котором пока не бастуют, на 19 ноября в очереди было около 2,3 тысячи машин, за сутки прошли 169.