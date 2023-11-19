Умер актер из фильма «Пеппи Длинныйчулок»

Шведского актера Фредерика Ольссон и у себя на родине, и у нас в России знали и любили благодаря роли в фильме «Пеппи Длинныйчулок» 1969 года выпуска. Он действительно в свое время проснулся знаменитым, сыграв отца друзей Пеппи Томми и Анники.

© KINO-TEATR.RU

Фредерик Ольссон также снимался в фильма «Девушка с татуировкой дракона», сериалах «Миллениум» и «Комиссар Мартин Бек». Они тоже шли у нас в России, хотя, конечно, были не столь популярны, как та детская история.

О смерти Ольссона сообщило издание Aftonbladet cо ссылкой на семью актера. Они отметили, что хотя ему было 93 года, до последнего времени Фредерик чувствовал себя отлично. Лишь месяц назад ему поставили неутешительный диагноз, болезнь развивалась стремительно.