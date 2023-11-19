Индийский аэропорт прекратил работу из-за появления НЛО

В аэропорту индийского города Импхал в воскресенье. 19 ноября объявили режим чрезвычайной ситуации. Самолеты прекратили полеты на три часа, сообщает India Today.

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Международный аэропорт Бир Тикендраджит в Импхале прекратил все полеты после того, как в воздушном пространстве «были обнаружены неопознанные беспилотные летательные аппараты».

Источники сообщили India Today, что летательные аппараты были обнаружены в 14:30 по местному времени. В итоге несколько прибывающих рейсов были перенаправлены в Калькутту и Гувахати.

Представитель Управления воздушного движения подтвердил, что недалеко от аэропорта был обнаружен неопознанный летающий объект.

«НЛО было видно невооруженным глазом, он двигался к западу от аэродрома», — сказал чиновник.

По словам чиновника, о полете НЛО проинформировали военных. Восточное воздушное командование ВВС Индии сообщило, что «был активирован механизм реагирования ПВО». После этого небольшой объект исчез.