Шляпу Наполеона продали на аукционе за рекордную сумму

Во Франции за рекордные €1,932 млн (порядка 188 млн рублей) продали шляпу, которую некогда носил французский император Наполеон I Бонапарт. Об этом пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу аукционного дома Osenat.

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Торги по лоту прошли в коммуне Фонтенбло столичного региона Иль-де-Франс.

Организаторы уточнили, что ранее шляпа находилась в коллекции Жана Луи Нуазье. Они добавили, что сумма в почти 2 млн евро — «мировой рекорд для шляпы Наполеона».

По их словам, именно этот головной убор носил император на борту брига Inconstant, который использовал для побега с Эльбы в 1815 году.