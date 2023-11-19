Гутерриш назвал число жертв в Газе ошеломляющим

"Эта война каждый день приводит к ошеломляющему и неприемлемому числу жертв среди гражданского населения, включая женщин и детей. Это должно прекратиться. Я повторяю свой призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня", - говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте всемирной организации.



"Я глубоко шокирован тем, что в секторе Газа менее чем за 24 часа были нанесены удары по двум школам БАПОР [Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ]. Десятки людей - многие женщины и дети - были убиты и ранены, пытаясь найти убежище в помещениях Организации Объединенных Наций", - добавил Гутерриш.