ВОЗ назвала одиночество глобальной проблемой человечества

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала одиночество глобальной проблемой для человечества. Об этом сообщает издание The Guardian.

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По данным ВОЗ, одиночество оказывает негативное влияние на здоровье человека, сравнимое с ежедневным употреблением 15 сигарет в день. Даже ожирение и малоподвижный образ жизни не так опасны, как одиночество. Проблема проявила себя особенно ярко после начала пандемии коронавируса.