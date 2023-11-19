Рейтинг одобрения Байдена  упал до самого низкого уровня

Рейтинг одобрения главы США Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства, пишет NBC News со ссылкой на результаты опроса.

Респонденты отметили, что изменили отношение к Байдену в худшую сторону, так как не поддерживают его политику в отношении Ближнего Востока.

Журналисты уточнили, что в сентябре почти половина (46%) участников опроса в возрасте от 18 до 34 лет поддерживала главу страны. В ноябре его рейтинг среди этой возрастной группы упал, по результатам опроса, до 31%.

Кроме того, опрос показал, что действующий глава Белого дома впервые отстает от бывшего президента США Дональда Трампа.