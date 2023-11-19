В Конгрессе назвали сроки утверждения помощи Украине и Израилю

«Я знаю, что обе стороны искренне заботятся об одобрении помощи Израилю и Украине и помощи невинным мирным жителям в секторе Газа. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Мы начнем работать над этим немедленно», — заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.