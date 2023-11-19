Израиль отреагировал на захват судна йеменскими повстанцами

Власти Израиля осудили захват хуситами из Йемена грузового судна Galaxy Leader в Аденском заливе, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление канцелярии премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху.

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"Судно <...> было захвачено по прихоти Ирана ополченцами-хуситами в Йемене", – говорится в тексте.

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Отмечается, что судно принадлежит британской компанией и управляется японской фирмой. Также армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что судно не было израильским, а среди экипажа нет граждан Израиля.

"Захват грузового судна хуситами вблизи Йемена в южной части Красного моря – это очень серьезный инцидент с глобальными последствиями", – сообщил представитель ЦАХАЛ.

Уточняется, что судно направлялось из Турции в Индию с экипажем, состоящим из гражданских лиц. До этого телеканал Al Hadath сообщил, что хуситское движение "Ансар Аллах" захватило судно, где находились 22 человека. Издание предполагает, что оно может иметь отношение к Израилю.

В свою очередь движение сообщило РИА Новости, что оно захватило судно, арендованное израильской компанией. Представители движения "Ансар Аллах" атаковали его на катерах и отбуксировали в район провинции Ходейда.

Ранее в этот же день йеменский телеканал Al Masirah разместил предупреждение хуситов о том, что они будут атаковать в территориальных водах любые корабли, если они ходят под флагом Израиля либо их собственниками являются израильские компании или частные лица.

До этого хуситами около побережья Йемена был сбит американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Также Йемен ранее наносил ракетные удары по Израилю в поддержку палестинского народа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики ХАМАС взяли в заложники мирных жителей.