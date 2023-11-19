В Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией

«На пограничном пункте Вартиус начинается возведение временных ограждений в приграничной зоне [с Россией]. В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе», — подчеркнул Йоуко Киннунен в разговоре с финским изданием Yle.

Также отмечается, что ни один из пограничных пунктов не работает круглосуточно. В выходные дни работает всего один из четырех. Заграждения сроятся в рамках соблюдения безопасности, отметил Киннунен.

В мае текущего года финнам запретили проезд в Россию. Пограничники аннулировали все соответствующие визы. До этого финны также строили заграждения на границе с РФ. Позже власти Финляндии приняли решение закрыть погранпункты и для россиян. В Кремле заявили, что Россия сожалеет о том, что финские власти решили ухудшить отношения двух стран.