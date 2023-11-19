Во Франции заявили, что Украина далека от вступления в ЕС

Украина не готова к вступлению в Евросоюз, расширение организации за счет этой страны станет большой ошибкой, пишет французский портал Atlantico.

Во Франции заявили, что Украина далека от вступления в ЕС
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Аналитики отметили, что ранее в ЕС уже приняли Грецию и Кипр. Этот опыт, добавили они, оказался печальным.

Уровень коррупции на Украине, заметили эксперты, значительно выше, чем в Греции, страны ЕС столкнутся с негативными последствиями.

Кроме того, на территории страны ведутся военные действия, сроки окончания конфликта неизвестны. Энергоэффективность Украины также находится под вопросом, энергосистема не соответствует законодательству Евросоюза, констатировали авторы статьи.

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