Во Франции заявили, что Украина далека от вступления в ЕС

Украина не готова к вступлению в Евросоюз, расширение организации за счет этой страны станет большой ошибкой, пишет французский портал Atlantico.

Аналитики отметили, что ранее в ЕС уже приняли Грецию и Кипр. Этот опыт, добавили они, оказался печальным.

Уровень коррупции на Украине, заметили эксперты, значительно выше, чем в Греции, страны ЕС столкнутся с негативными последствиями.