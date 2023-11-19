СМИ: боевики ХАМАС напали на музыкальный фестиваль спонтанно

Сторонники палестинского радикального движения ХАМАС не знали о музыкальном фестивале "Нова", который проходил на юге Израиля, и решили напасть на его участников спонтанно. С таким утверждением выступила газета Haaretz со ссылкой на источники в израильских службах безопасности.

По их данным, боевики, вероятно, получили информацию о фестивале посредством беспилотников и дельтапланов, после чего направили к месту проведения мероприятия дополнительные отряды. На это указывают видеозаписи нательной камеры одного из сторонников ХАМАС, на которых видно, как он спрашивает у взятого им в плен человека дорогу до кибуца Реим, где проходил фестиваль, а также тот факт, что боевики прибыли на место не со стороны границы с сектором Газа, а по автотрассе 232, которая проходит по израильской территории параллельно линии размежевания.

Всего, как утверждают в полиции, в тот день были убиты по меньшей мере 364 человека. При этом, отмечает издание, нельзя исключать, что некоторые из них погибли в результате трагической случайности: израильский вертолет, который открыл огонь по боевикам ХАМАС, мог попасть и в находившихся рядом участников фестиваля. Официально Армия обороны Израиля о таком инциденте не объявляла.