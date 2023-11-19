Египет и США начали переговоры по перемирию в Газе

Представители Египта и США начали переговоры по перемирию в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Qahera News со ссылкой на свои источники.

«Ведутся египетско-американские переговоры по достижению перемирия и освобождению удерживаемых в секторе Газа лиц», — заявили источники.

Они добавили, что Каир активно взаимодействует с США и партнерами по вопросу прекращения огня на палестинской территории.