В Катаре рассказали о переговорах по обмену заложниками между ЦАХАЛ и ХАМАС

Переговоры об обмене заложниками между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС проходят успешно, рассказал на пресс-конференции в Дохе премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, переговоры идут при посредничестве Катара, Египта и США. Тель-Авив настаивает на том, чтобы ЦАХАЛ освободил израильских заложников.

Представители ХАМАС требуют в обмен на заложников освободить палестинских узников из израильских тюрем и разрешить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Премьер пояснил, что в последнее время уверенность в достижении сделки возросла, цель переговоров (возвращение сторонами заложников) приблизилась.

«Препятствия только в логистике и техническом исполнении, но не по существу вопроса», — пояснил Аль Тани.