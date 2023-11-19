В Австрии выступили за приглашение Лаврова на саммит ОБСЕ

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг считает, что его российского коллегу Сергея Лаврова необходимо пригласить на саммит ОБСЕ в Скопье. Об этом австрийский политик заявил в интервью изданию die Presse.

Австрийский политик отметил, что ОБСЕ как структура важна и необходима для будущего Европы. Нельзя заниматься внешней политикой, разговаривая «только со Швейцарией и Лихтенштейном».

По словам Шалленберга, главу российской дипломатии необходимо позвать на саммит. Сам он готов общаться Лавровым на саммите, если будет возможность.

«Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России», — сказал глава МИД Австрии.

Он добавил, что Европе следует усвоить простую вещь: чтобы решать проблемы, надо «прагматично и трезво смотреть на мир».