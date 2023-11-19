Финские военные подключились к возведению барьера на границе с Россией
Финские военные подключились к возведению барьера на границе с Россией. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает ТАСС.
По данным агентства, вооруженные силы помогают пограничникам в сооружении защитных укреплений на границе. Эта мера, по словам начальника КПП, поможет обеспечить работу пограничной станции. Возводимый барьер финский пограничник назвал временным. Южный пограничный переход на границе с Россией остался открытым.
16 ноября кабмин Финляндии из-за ухудшения миграционной обстановки решил закрыть четыре пограничных перехода на границе с Россией до 18 февраля. Речь идет о КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.
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