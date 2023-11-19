Израиль намерен представить доказательства содержания заложников ХАМАС в "Аш-Шифе"

"Наши военные ничего не нашли в "Аш-Шифе"? Нет, это неверно. Уже есть убедительные доказательства, мы предоставим еще, что все больницы в Газе использовались ХАМАС как военные объекты для террористической деятельности. Кроме того, есть доказательства того, что в "Аш-Шифе" заложников держали определенное время, но перевели куда-то в другое место, когда в ХАМАС узнали, что Израиль приближается к больнице. Однако мы обязательно найдем их", - подчеркнул Бен-Дор, отвечая на вопрос телеканала.



"Я как гражданин Израиля тоже хотел бы уже сейчас увидеть более веские доводы, однако, к сожалению, на это нужно время, а мы по-прежнему ведем боевые действия", - добавил дипломат.