Палестинский заключенный умер в израильской тюрьме Накаб

Палестинский заключенный Таэр Самих Абу Асаб внезапно скончался в израильской тюрьме Накаб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, в общей сложности в израильских тюрьмах в период с 7 октября по 18 ноября скончалось шесть палестинцев.

Отмечается, что Абу Асаб находился под стражей с 27 мая 2005 года, был приговорен к 25 годам лишения свободы.

В Комитете Организации освобождения Палестины по делам заключенных и бывших узников уточнили, что ранее в одной из израильских тюрем скончался 33-летний палестинец.