Лидер Южной Кореи рассказал о настороженности Китая в отношении России и КНДР

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль утверждает, что власти Китая настороженно относятся к установлению "слишком близких" отношений с КНДР и Россией, поскольку интересы трех стран расходятся. Такое мнение он изложил в интервью британской газете The Telegraph.

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"Китай, скорее всего, примет во внимание то обстоятельство, что развитие трехстороннего сотрудничества с Северной Кореей и Россией", которые якобы нарушали Устав ООН, резолюции Совета Безопасности и другие международные правила, "не будет способствовать укреплению его международной репутации и позиций", считает южнокорейский лидер.

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По его версии, интересы трех государств расходятся, а сближение с КНДР и РФ не будет выгодным для КНР. Юн Сок Ёль полагает, что у Пекина есть "важная роль в распространении свободы, мира и процветания в Восточной Азии".

Президент Южной Кореи сообщил, что события на Украине и Ближнем Востоке, "рост напряженности" в отношениях с Россией "заставили его налаживать очень тесное сотрудничество в сфере безопасности" с западными странами. Он вновь повторил тезис, согласно которому КНДР якобы поставляет оружие в РФ для использования на Украине, а потенциальная передача Москвой Пхеньяну военных технологий "будет угрожать безопасности Республики Корея и миру в регионе". Юн Сок Ёль пообещал "активные ответные меры" со стороны Вашингтона, Сеула и Токио.

В понедельник южнокорейский лидер прибудет в Великобританию с первым государственным визитом после коронации Карла III.

Как указывает The Telegraph, ожидается, что на переговорах с премьер-министром Риши Сунаком будет обсуждаться сотрудничество РФ и КНДР, а также взаимодействие Лондона и Сеула в сфере обороны.