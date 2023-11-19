Лукашенко рассказал, чем схожи Белоруссия и Египет

В обращении он отметил схожесть позиций Минска и Каира по глобальным международным вопросам и заинтересованность государств в построении многополярного мира.

«Приятно, что позиции наших стран по актуальным международным вопросам совпадают. Беларусь, как и Египет, заинтересована в построении справедливого глобального порядка и настоящего многополярного мира», — заявил Лукашенко.

Он также отметил значительные успехи в развитии Египта под руководством ас-Сиси. По словам президента Белоруссии, Каир «остается флагманом и сердцем арабского мира, гарантом и двигателем мира и прогресса в Ближневосточном регионе».

До этого Лукашенко предложил Польше «дружескую руку сотрудничества».