Финляндия приостановила работу КПП на границе с РФ из-за перегруженности

Погранслужба Финляндии временно закрыла КПП Вартиус на границе с Россией из-за его перегруженности. Об этом в субботу сообщила пограничная служба, ответственная за район Кайнуу.

"КПП Вартиус перегружен. В настоящее время мы не рекомендуем пользоваться им для перехода через границу", - написали финские пограничники на своей странице в соцести X (ранее Twitter).

Позже телерадиоканал Yle сообщил, что работа КПП была приостановлена днем, а в 18:19 по местному времени (19:19 мск) Вартиус был закрыт.

В свою очередь газета Iltalehti утверждает, что КПП возобновит свою работу в воскресенье утром. Погранслужбы пока о его открытии официально не объявляли.

16 ноября премьер-министр Петтери Орпо заявил, что правительство Финляндии закроет четыре пограничных пункта на восточной границе в ночь на субботу. Так, по его словам, власти реагируют на приток "граждан третьих стран" к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время. Как пояснила министр внутренних дел республики Мари Рантанен, будут закрыты КПП в Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала, решение действует до 18 февраля 2024 года. Заместитель начальника Пограничной службы Маркку Хассинен утверждал, что северные пограничные переходы Вартиус, Салла, Куусамо и Рая-Йоосеппи останутся открытыми.