Independent: конфликты в Газе и на Украине ставят под вопрос переизбрание Байдена

Конфликты в секторе Газа и на Украине могут послужить причиной провала президента США Джо Байдена на грядущих выборах. Об этом пишет газета The Independent.

СМИ: конфликты в Газе и на Украине ставят под вопрос переизбрание Байдена
© globallookpress.com

Согласно соцопросам, граждане США, несмотря на экономический подъём, не поддерживают Байдена, так как всё их внимание приковано к конфликтам вокруг сектора Газа и Украины.

Отмечается, что Белому дому необходимо проявить гораздо больше заботы о судьбе палестинцев в секторе Газа, если он хочет иметь шанс удержаться в «мусульманских» штатах на выборах в следующем году.

В статье утверждается, что впервые за всю историю демократы испытывают больше симпатий к палестинцам, чем к израильтянам.

Кроме того, американцы устали от «бесконечных войн» — а тут ещё Украина. Палата представителей не хочет давать стране больше ни цента, и Байден не может просто так финансировать военные действия Киева.

Всё это в конечном итоге идёт на пользу его сопернику Дональду Трампу.