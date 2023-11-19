СМИ: конфликты в Газе и на Украине ставят под вопрос переизбрание Байдена

Конфликты в секторе Газа и на Украине могут послужить причиной провала президента США Джо Байдена на грядущих выборах. Об этом пишет газета The Independent.

Согласно соцопросам, граждане США, несмотря на экономический подъём, не поддерживают Байдена, так как всё их внимание приковано к конфликтам вокруг сектора Газа и Украины.

Отмечается, что Белому дому необходимо проявить гораздо больше заботы о судьбе палестинцев в секторе Газа, если он хочет иметь шанс удержаться в «мусульманских» штатах на выборах в следующем году.

В статье утверждается, что впервые за всю историю демократы испытывают больше симпатий к палестинцам, чем к израильтянам.

Кроме того, американцы устали от «бесконечных войн» — а тут ещё Украина. Палата представителей не хочет давать стране больше ни цента, и Байден не может просто так финансировать военные действия Киева.