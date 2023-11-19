Мировому общественному мнению потребовалось 18 месяцев для осознания успеха России. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Восемнадцать месяцев лжи и пропаганды для того, чтобы в итоге все равно прийти к этому", - говорится в публикации.

Таким образом Филиппо отреагировал на статью американского издания The Wall Street Journal с заголовком "Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России".

Ранее политик заявлял, что отказ официального Киева от мирных переговоров с Москвой означает, что Зеленский готов "жертвовать своим народом до последнего украинца".