Филиппо: Мир, несмотря на 18 месяцев лжи и пропаганды, осознал успех России
Мировому общественному мнению потребовалось 18 месяцев для осознания успеха России. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Восемнадцать месяцев лжи и пропаганды для того, чтобы в итоге все равно прийти к этому", - говорится в публикации.
Таким образом Филиппо отреагировал на статью американского издания The Wall Street Journal с заголовком "Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России".
Ранее политик заявлял, что отказ официального Киева от мирных переговоров с Москвой означает, что Зеленский готов "жертвовать своим народом до последнего украинца".
Филиппо также отмечал, что Зеленский устроил госпереворот, отказавшись от проведения выборов главы государства, из страха, что сограждане не выберут его на новый срок и тем самым обрушат миф о "новом Черчилле".