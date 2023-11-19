Делегация глав МИД ЛАГ и ОИС посетит Китай 20 ноября

Комитет, сформированный по итогам саммита стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) и состоящий из глав МИД, в понедельник, 20 ноября, начнет свое турне, в ходе которого посетит некоторые мировые столицы. Первой из них станет Пекин, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Делегация глав МИД Лиги Арабских Государств посетит Китай
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"Работа комитета на уровне глав МИД, сформированного по итогам саммита ЛАГ и ОИС, начнется в понедельник. Первой страной, которую мы посетим, станет Китай, после чего мы также нанесем визит в мировые столицы и будем вместе работать над прекращением этой войны [в секторе Газа]", - приводит его слова министерство иностранных дел королевства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В субботу вечером официальный представитель МИД Иордании Суфьян аль-Куда сообщил, что глава министерства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади посетит Китай в составе делегации министров иностранных дел ЛАГ и ОИС.

11 ноября страны Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества по итогам саммита в Эр-Рияде призвали в ближайшее время провести международную конференцию по урегулированию ситуации в секторе Газа.