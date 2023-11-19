Делегация глав МИД Лиги Арабских Государств посетит Китай

"Работа комитета на уровне глав МИД, сформированного по итогам саммита ЛАГ и ОИС, начнется в понедельник. Первой страной, которую мы посетим, станет Китай, после чего мы также нанесем визит в мировые столицы и будем вместе работать над прекращением этой войны [в секторе Газа]", - приводит его слова министерство иностранных дел королевства на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).