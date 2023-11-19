На Украине засомневались во вступлении в Евросоюз

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз вряд ли начнутся в нынешнем году, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.

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«Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своём саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении», — приводит РИА Новости слова Азарова в соцсетях.

Он отметил, что в кулуарах ЕС говорят о возможности вернуться к данным переговорам в марте.