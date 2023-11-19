Фидан: Турция может разорвать дипотношения с Израилем
Турция может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для должного эффекта это решение должны одновременно принять несколько стран. Такое мнение в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera высказал глава МИД Турции Хакан Фидан.
“С самого начала конфликта мы заняли принципиальную позицию: решения должны приниматься одновременно многими исламскими странами, странами мира, даже в Латинской Америке, чтобы они были более мощными”, – говорит Фидан.
Как отмечает турецкий министр, исламские страны должны не просто поддерживать друг друга, но и действовать единым фронтом.
Фидан указал, что необходимо обязательно извлекать уроки “из предыдущих тупиков”, в связи с чем, как он считает, нужно и действовать сообща.
Глава МИД Турции добавил, для Анкары не составит трудностей разорвать отношения с Израилем. При этом Фидан считает, что на сегодняшний день пока не нужно акцентировать на этом внимания.