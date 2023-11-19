В Молдавии начался второй тур выборов в местные органы власти

Второй тур всеобщих выборов в местные органы власти начался в Молдавии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Центральной избирательной комиссии, в 07:00 (08:00 мск) избирательные участки открылись в 273 населенных пунктах страны, где победителя не удалось определить в ходе голосования 5 ноября. Среди них такие крупные города, как Бельцы, Единцы, Комрат и Унгены.

Согласно местным законам, во втором туре победителем выборов мэра будет считаться кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Для признания выборов состоявшимися явка в отдельных избирательных округах должна превысить одну пятую от внесенных в списки избирателей.