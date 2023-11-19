Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху
В Тель-Авиве толпы демонстрантов требуют отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает издание Yedioth Ahronoth.
Отмечается, что протестующие собрались у резиденции премьера.
«Время на исходе — народ требует освобождения заложников», «Вы виноваты, сколько еще крови должно пролиться?», — гласят надписи на плакатах. Также участники акции размахивали израильскими флагами и плакатами с изображения заложников.
Ранее сообщалось, что израильтяне впервые вышли на протест против военных действий в секторе Газа. Демонстранты собрались на набережной Тель-Авива, держа в руках плакаты с надписями «Остановите войну» и «В войне нет победителей». Митинг был согласован с властями страны.
18 ноября стало известно, что Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС. По данным американского журналиста Сеймура Херша, план предусматривал освобождение 71 человека и пятидневное прекращение боевых действий.