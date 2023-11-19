СМИ: Запад пытается сместить Зеленского

ЕС и США разными способами пытаются сместить лидера Украины Владимира Зеленского, который игнорирует намеки союзников о заключении мира с Москвой. Об этом пишет политолог Хакан Аксай в статье для издания T24, передает РИА Новости.

Он указал, что в некоторых кругах США и значительная часть европейских стран устали поддерживать Украину в экономическом и военном состоянии. А в свете последних событий — речь идет об обострении палестино-израильского конфликта — Запад все больше отдаляется от Украины и может вовсе «отказаться от непримиримого Зеленского».

«При отсутствии выборов может пойти в ход госпереворот, в результате чего лидерами могут стать Залужный или Арестович», — указано в публикации.

Аксай в то же время подчеркнул, что неуклонная позиция Зеленского, который вознамерился продолжать боевые действия, очень мешает ему при выборе союзника. При этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее призвал отказаться от потерянных территорий взамен на членство в альянсе.