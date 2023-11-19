Глава МИД Турции спрогнозировал судьбу ХАМАС после оккупации Палестины

Палестинское движение ХАМАС назвали «не террористическим», ему предрекли будущее одной из многих палестинских организаций после завершения нынешнего военного конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает РИА Новости со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

Он подчеркнул, что Турция не считает ХАМАС террористической группировкой, хотя понимает, что именно так думают Европа, США и Израиль. В то же время Турция, утверждает глава внешнеполитического ведомства, категорически осуждает насилие против мирных жителей — как палестинцев, так и израильтян.

«ХАМАС — это освободительное движение. Когда будет устранена израильская оккупация Палестины и сектора Газа, ХАМАС будет такой же организацией, как и другие», — заявил он.

Речь министра транслировали в переводе на арабский язык.