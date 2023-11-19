Израиль взял взаймы 6 млрд долларов ради войны с ХАМАС

Около шести миллиардов долларов взяли взаймы власти Израиля у иностранных инвесторов на войну с палестинским военным движением ХАМАС. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету Financial Times.

«Израиль привлек более 6 млрд долларов займов, включая три новых выпуска облигаций на 5,1 млрд долларов и шесть дополнительных выпусков существующих облигаций, деноминированных в долларах и евро», — уточняется в публикации.

Авторы статьи указали, что помимо всего прочего Израиль также провел еще один сбор средств через финансовую организацию в США. Размер полученной суммы составил один миллиард долларов.

Как пишет Financial Times, все облигации выпустили в рамках частного размещения — то есть ценные бумаги предлагались конкретным, выбранным заранее инвесторам, а не публично, как это обычно происходит. Окончательная стоимость сделок не разглашается.