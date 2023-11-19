Израиль взял взаймы 6 млрд долларов ради войны с ХАМАС
Около шести миллиардов долларов взяли взаймы власти Израиля у иностранных инвесторов на войну с палестинским военным движением ХАМАС. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету Financial Times.
«Израиль привлек более 6 млрд долларов займов, включая три новых выпуска облигаций на 5,1 млрд долларов и шесть дополнительных выпусков существующих облигаций, деноминированных в долларах и евро», — уточняется в публикации.
Авторы статьи указали, что помимо всего прочего Израиль также провел еще один сбор средств через финансовую организацию в США. Размер полученной суммы составил один миллиард долларов.
Как пишет Financial Times, все облигации выпустили в рамках частного размещения — то есть ценные бумаги предлагались конкретным, выбранным заранее инвесторам, а не публично, как это обычно происходит. Окончательная стоимость сделок не разглашается.
Кроме того, авторы публикации утверждают, что такой способ Израиль выбрал намеренно, чтобы собрать деньги в максимально короткий срок и не привлечь к большим военным расходам лишнего внимания. А размер расходов на борьбу с ХАМАС тем временем уже составляет около 51 млрд долларов.