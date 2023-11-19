Сийярто заявил об утрате здравого смысла в Европе по вопросу Украины

Ряд политиков на Западе представляет военный конфликт на Украине компьютерной игрой и действительно считает, что приблизить момент мирных переговоров между Москвой и Киевом можно через поставки оружия. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто , передает РИА Новости.

«Есть те, кто представляет себя в Fortnite, страдают военным психозом и по какой-то загадочной причине думают, что поставки оружия могут принести мир», — подчеркнул он.

С начала специальной военной операции Венгрия выступает против санкций на энергоносители из РФ и отправки оружия на Украину. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие Киеву со своей территории. Министр иностранных дел пояснил, что Будапешт намерен обезопасить территорию Закарпатья, где живут этнические венгры, так как поставки оружия через эту область стали бы законной военной целью. Власти страны неоднократно заявляли о необходимости как можно скорее начать мирные переговоры и прекратить обстрелы с обеих сторон.