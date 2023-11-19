Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе

МИД Азербайджана призвал Армению воспользоваться "историческими возможностями" для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.

"Призываем армянскую сторону, воспользоваться сложившимися историческим шансом для превращения региона в пространство мира и сотрудничества", - сказал Гаджизаде.

Он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Баку не высказал свою позицию по трем принципам, предложенными при посредничестве Европейского Союза для нормализации отношений между сторонами, не вернул пленных и "готовится к войне с Арменией".