Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе

МИД Азербайджана призвал Армению воспользоваться "историческими возможностями" для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.
"Призываем армянскую сторону, воспользоваться сложившимися историческим шансом для превращения региона в пространство мира и сотрудничества", - сказал Гаджизаде.
Он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Баку не высказал свою позицию по трем принципам, предложенными при посредничестве Европейского Союза для нормализации отношений между сторонами, не вернул пленных и "готовится к войне с Арменией".
По словам представителя МИД Азербайджана, официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе делают необоснованные и противоречивые заявления.
"Неприемлемо, что армянская сторона, выступает с заявлениями против Азербайджана", - резюмировал Гаджизаде.
Накануне в Баку заявили о вмешательстве ЕС в процесс реинтеграции армян Карабаха.