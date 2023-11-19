Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе

МИД Азербайджана призвал Армению воспользоваться "историческими возможностями" для превращения Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества. С таким заявлением выступил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, передает РИА Новости.

Баку призвал Ереван воспользоваться шансом для установления мира на Кавказе
© ТАСС

"Призываем армянскую сторону, воспользоваться сложившимися историческим шансом для превращения региона в пространство мира и сотрудничества", - сказал Гаджизаде.

Он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Баку не высказал свою позицию по трем принципам, предложенными при посредничестве Европейского Союза для нормализации отношений между сторонами, не вернул пленных и "готовится к войне с Арменией".

По словам представителя МИД Азербайджана, официальные лица Армении вместо практических шагов в мирном процессе делают необоснованные и противоречивые заявления.

"Неприемлемо, что армянская сторона, выступает с заявлениями против Азербайджана", - резюмировал Гаджизаде.

Накануне в Баку заявили о вмешательстве ЕС в процесс реинтеграции армян Карабаха.

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