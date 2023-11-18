Глава МИД Австрии выступил за приезд Лаврова на СМИД ОБСЕ в Скопье

"Если представится возможность, то да. ОБСЕ - это другая структура. Я не могу заниматься внешней политикой, разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном. Европе следовало бы усвоить одну вещь: мы должны прагматично и трезво смотреть на мир, если хотим решать проблемы", - сказал в ответ Шалленберг.