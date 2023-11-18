Глава МИД Австрии выступил за приезд Лаврова на СМИД ОБСЕ в Скопье

Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг выступает за приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Глава австрийской дипломатии заявил об этом в интервью газете Die Presse.
"Это решение должно быть принято в конце месяца на саммите ОБСЕ в Скопье. Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России. Эта организация необходима для будущего", - ответил Шалленберг на вопрос о возможности продолжения председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2024 году.
Шалленбергу также задали вопрос о вероятности переговоров с Лавровым в Скопье.
"Если представится возможность, то да. ОБСЕ - это другая структура. Я не могу заниматься внешней политикой, разговаривая только со Швейцарией и Лихтенштейном. Европе следовало бы усвоить одну вещь: мы должны прагматично и трезво смотреть на мир, если хотим решать проблемы", - сказал в ответ Шалленберг.