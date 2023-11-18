Байден назвал достойных руководить сектором Газа

Управлять сектором Газа и Западным берегом Иордана в будущем должна обновленная Палестинская национальная администрация. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

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Кроме того, глава Белого дома считает, что не удастся достичь мира в Газе, пока существует ХАМАС.

Как считает премьер-министр Израиля Биньямин Нетеньяху, нынешняя Палестинская администрация во главе с Махмудом Аббасом будет неспособна принять участие в руководстве Газов после завершения военной операции. Слова Нетаньяху приводит ТАСС.