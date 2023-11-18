Нетаньяху оценил ситуацию с заложниками в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей об освобождении заложников из сектора Газа нет. Об этом сообщает Times of Israel.

Нетаньяху заявил, что распространяется "много неверных сообщений" о возможных сделках по освобождению некоторых или всех удерживаемых заложников. Он отметил, что "на данный момент сделки нет", и что, если таковая появится, израильская общественность будет проинформирована.

До этого стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников. Отмечается, что движение "потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников". Уточняется, что судьба заложников на данный момент неизвестна.