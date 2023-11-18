Нетаньяху оценил ситуацию с заложниками в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей об освобождении заложников из сектора Газа нет. Об этом сообщает Times of Israel.

Нетаньяху оценил ситуацию с заложниками в секторе Газа
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Нетаньяху заявил, что распространяется "много неверных сообщений" о возможных сделках по освобождению некоторых или всех удерживаемых заложников. Он отметил, что "на данный момент сделки нет", и что, если таковая появится, израильская общественность будет проинформирована.

До этого стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило, что потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников. Отмечается, что движение "потеряло контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять израильских заложников". Уточняется, что судьба заложников на данный момент неизвестна.

ХАМАС заявил о потере связи с ответственными за жизнь заложников группами

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, радикалы захватили сотни заложников в израильских населенных пунктах и угнали их на территорию анклава. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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