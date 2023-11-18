В Иордании считают уничтожение ХАМАС нереальным

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади считает нереалистичной цель Израиля уничтожить исламистский ХАМАС в секторе Газа. Радикальное движение - это идея, которую нельзя уничтожить бомбами. Палестинцев нужно убедить, что у них есть будущее. В настоящее время палестинскому народу нечего терять, сообщает портал ORF.at.

Политик обвинил Израиль в военных преступлениях. По его словам, отказ в предоставлении продовольствия, топлива и медикаментов населению Газы является военным преступлением. Ко всем должно применяться международное право.

Сафади также заявил, что арабские войска не войдут в Газу. Гуманитарная пауза не должна зависеть от освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.